Deutsche Bank erzielte ersten Gewinn seit 2014

Deutsche Bank startet mit Gewinnrückgang ins Jahr Die Deutsche Bank ist mit einem Gewinnrückgang ins neue Jahr gestartet. Von Jänner bis Ende März standen bei Deutschlands größter Bank rund 1,1 Mrd. Euro Nettogewinn unter dem Strich, 34 Prozent weniger als im ersten Quartal 2013, wie die Deutsche Bank am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte.