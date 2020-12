Deutsche Bank macht 100 Postbank-Filialen dicht

Insgesamt schrumpft das Filialnetz in Deutschland bis Ende 2022 um 200 Zweigstellen

Die Deutsche Bank dünnt ihr Filialnetz weiter aus. "Wir werden, wie bereits angekündigt, etwa 100 Deutsche-Bank-Filialen schließen", sagte Vizechef Karl von Rohr in einem Interview mit der Tageszeitung "Welt". "Darüber hinaus wollen wir in den kommenden beiden Jahren jeweils etwa 50 Postbank-Standorte aufgeben. Insgesamt schrumpft unser Filialnetz in Deutschland bis Ende 2022 also um weitere 200 Zweigstellen."

Die Deutsche Bank hat bundesweit etwas mehr als 500 Zweigestellen, die Tochter Postbank betreibt rund 800 Standorte. Bei der Schließung von Postbank-Filialen muss sich die Deutsche Bank auch mit der Deutschen Post abstimmen.