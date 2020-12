Deutsche Bank schraubt Renditeziel für Asiengeschäft hoch

Eigenkapitalrendite soll bis 2022 in Asien auf 15 Prozent steigen - Asien erholt sich schneller von Corona-Pandemie als Rest der Welt - Wachstumschancen in China in Vermögensverwaltung

Die Deutsche Bank setzt sich in Asien ehrgeizigere Wachstumsziele. "Wir haben in dieser Region eine sehr große Chance, die Erträge und vor allem die Rentabilität weiter zu steigern", sagte der für die Region verantwortliche Vorstand, Alexander von zur Mühlen, in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview.

Bis zum Jahr 2022 solle die Eigenkapitalrendite (RoTE) der Kernbank in Asien auf 15 Prozent steigen, also fast doppelt so hoch sein wie das Ziel, das Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing für den gesamten Konzern in Aussicht gestellt hat. Details zum Asiengeschäft will von zur Mühlen am Mittwoch beim Investorentag der Bank vorstellen.

"Asien-Pazifik gewinnt für die Deutsche Bank an Bedeutung", sagte von zur Mühlen, der im August den Posten des langjährigen Asien-Vorstands Werner Steinmüller übernommen hat. Das liege vor allem daran, dass sich die Region schneller von der Pandemie erhole als der Rest der Welt. "Die Realwirtschaft zieht an und wir stellen eine verstärkte Kundenaktivität fest. Wir werden in Zukunft mehr Handel, mehr Geldströme, mehr Geschäft und mehr grenzüberschreitende Aktivitäten sehen." Kunden würden wegen der niedrigen Zinsen in Europa und den USA mehr Gelder nach Asien bringen. Zukäufe spielten bei der Ausdehnung des Geschäfts keine Rolle, betonte von zur Mühlen. "Unsere Wachstumsziele basieren auf organischer Entwicklung."

Der ehemalige Strategiechef, der im Sommer 2019 zusammen mit Sewing den Konzernumbau der Deutschen Bank in die Wege leitete, sieht die von ihm verantwortete Region auf gutem Weg, zum größten Renditebringer der Kernbank zu werden. Diese ist der Teil des Instituts, der nach Abschluss des Umbaus übrig bleiben soll. Bereits 2020 komme Asien-Pazifik auf eine Rendite von 10 Prozent und liege damit deutlich über der Rentabilität der gesamten Bank.

Manche Analysten zweifeln daran, dass die Deutsche Bank ihre Rendite-Ziele halten kann. Bis 2022 soll die Eigenkapitalrendite des Gesamtkonzerns auf acht Prozent und die der Kernbank auf neun Prozent steigen. Davon ist das Geldhaus aber weit entfernt. Finanzanalyst Philipp Häßler vom Brokerhaus Pareto schließt nicht aus, dass Sewing beim Investorentag von den Prognosen abrückt.

Auch im streng regulierten chinesischen Markt will das Institut wachsen. "Es gibt Entwicklungen auf regulatorischer Ebene, die verschiedene Wachstumschancen im Bereich der Vermögensverwaltung in China eröffnen", sagte von zur Mühlen. "Wir beobachten dies sorgfältig." In China gebe es viel Kapital, das nach Diversifizierung und Investitionschancen im Ausland suche. Zudem ströme immer mehr Geld aus der westlichen Welt in die Volksrepublik.

Von zur Mühlen machte aber auch deutlich, dass die Deutsche Bank in China kein großes Geschäft mit Privatkunden anstrebe. "Wir werden keine Retailbank in China bauen." Dieses Geschäft betreibt das Geldhaus in Indien, wo es auf jeden Fall auch bleiben werde. "Das ist ein relevanter und starker Ort für uns."

In Asien erzielte die Deutsche Bank zuletzt Jahreserträge von 3 Mrd. Euro, rund 13 Prozent der Konzernerlöse. Je ein Viertel entfällt auf die Bereiche Firmenkundengeschäft, Handel mit Anleihen und Währungen, dem Kapitalmarktgeschäft sowie der Vermögensverwaltung. Der Anteil an den Gesamterträgen solle in Zukunft weiter steigen, prognostizierte der Vorstand.