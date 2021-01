Deutsche Beamtin leitet EU-Polizeimission in Niger

EUCAP Sahel Niger wurde 2012 eingerichtet

Eine deutsche Polizistin wird Chefin der EU-Polizeimission in Niger. Antje Pittelkau aus Berlin übernimmt als erste deutschen Polizistin die Leitung einer internationalen Polizeimission, wie das deutsche Innenministerium am Dienstag mitteilte. Laut Mitteilung hat der Rat der Europäischen Union die Leitende Polizeidirektorin mit Wirkung zum 16. Jänner zur Chefin der European Union Capacity Building Mission in Niger (EUCAP Sahel Niger) ernannt.

Die EUCAP Sahel Niger wurde laut Innenministerium 2012 eingerichtet. Die Mission hilft bei der Ausbildung nigrischer Sicherheitskräfte. Diese sollen für den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und den Terrorismus befähigt werden.