Deutsche Bildungsministerin dämpft Hoffnungen auf Schulöffnung

Karliczek: Lage bleibe "in den nächsten Wochen schwierig"

Die deutsche Bildungsministerin Anja Karliczek rechnet nicht mit einer baldigen Öffnung der Schulen. Eine vollständige Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei aufgrund der Infektionslage in diesen Tagen "nicht vorstellbar", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Lage an den Schulen wie die Situation insgesamt in den nächsten Wochen schwierig bleibt."

Die Infektionszahlen seien weiterhin hoch, und es sei noch unklar, welche Auswirkungen die Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel hätten, sagte die Christdemokratin. Der Umgang mit Kindergärten und Grundschulen könne nicht rein nach Infektionsschutzgesichtspunkten entschieden werden, räumte sie ein. Es sei eine umsichtige politische Abwägung nötig. Präsenzunterricht könne allenfalls mit dem Tragen von Masken und strengster Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden. "Für die älteren Jahrgänge wäre Wechselunterricht dann momentan angezeigt", sagte Karliczek.