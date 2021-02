Deutsche Börse steigerte Gewinn und zahlt Dividende

Deutsche Börse bekommt grünes Licht für Fusion mit Nyse Die Investoren der Deutschen Börse haben grünes Licht für die Fusion mit der Nyse gegeben. Vorläufigen Ergebnissen zufolge seien mehr als 80 Prozent des Grundkapitals für den Tausch in Aktien des neuen Börsenriesen angedient worden, so die Deutsche Börse am Donnerstag.