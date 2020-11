Deutsche Börse übernimmt Aktionärsberater ISS für 1,8 Mrd. Dollar

80 Prozent des Unternehmens wechseln den Besitzer

Die Deutsche Börse übernimmt in einem Milliardendeal die Mehrheit an dem Aktionärsberater Institutional Shareholder Services (ISS). Der Konzern erwerbe eine Beteiligung 80 Prozent an ISS, wobei das komplette Unternehmen mit 2,275 Milliarden Dollar (1,92 Mrd. Euro) bewertet wird, wie der Betreiber der Frankfurter Börse am Dienstag mitteilte. Das aktuelle Management und Genstar Capital blieben mit rund 20 Prozent an ISS beteiligt.

Bei Hauptversammlungen kommt Stimmrechtsberatern wie ISS und Glass Lewis eine prominente Rolle zu, da sich viele Fonds und Großanleger bei ihrem Abstimmungsverhalten nach deren Empfehlungen richten. "ISS ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen und genießt weltweit eine hohe Anerkennung als globaler Marktführer in der Bereitstellung von Daten, Analysen und Research für Investoren und Unternehmen und bei Governance Services", sagte Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer. Die Deutsche Börse will die Übernahme mit Fremdkapital in Höhe von ungefähr einer Milliarde Euro sowie mit Barmitteln finanzieren.