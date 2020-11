Deutsche Brauereien leiden unter Lockdown

Den mehr als 1.500 deutschen Brauereien macht die Schließung von Gaststätten, Hotels, Bars, Kneipen und Clubs infolge steigender Corona-Infektionen schwer zu schaffen. "Über Nacht kam der Fassbierabsatz völlig zum Erliegen, auch ein Teil des Flaschengeschäfts", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Und niemand weiß, wie es jetzt weitergeht."

Zwar gebe es einige Brauereien, die ihre Biere überwiegend über den Handel absetzten. Diese seien bisher besser durch die Krise gekommen. "Aber das Handelsgeschäft kann bei den meisten Unternehmen die schweren Umsatzverluste in der Gastronomie nicht ansatzweise ausgleichen", sagte Eichele. "Für den Großteil der überwiegend familiengeführten und mittelständischen Brauereien in Deutschland ist die Situation mittlerweile dramatisch, wenn nicht existenzbedrohend."

Deutschland ist dem Branchenverband zufolge mit einem Gesamtbierabsatz von gut 92 Millionen Hektolitern Bier - exklusive alkoholfreier Biere - die größte Braunation in Europa und weltweit die Nummer fünf.

Um ein Brauerei-Sterben zu verhindern, werden Hilfen der deutschen Regierung gefordert. Die Zusage, das in Not geratenen Gastgewerbe mit finanziellen Hilfen zu unterstützen, sei ein wichtiges Signal. "Aber gleichzeitig muss auch sichergestellt sein, dass über die Gastronomie hinaus ähnlich schwer betroffene Partnerbranchen ebenfalls eine Unterstützung erhalten, die das Überleben dieser Betriebe sichert", sagte Eichele. Auch Lieferanten wie etwa Brauereien oder Großhändler bräuchten dringend Hilfe und eine Perspektive. "Viele dieser familiengeführten Betriebe stehen in der Coronakrise bereits am Abgrund", sagte Eichele.