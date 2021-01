Deutsche Christdemokratie betont ihre Geschlossenheit

Die CSU ist die bayerische Schwester von Merkels CDU und tritt nur in ihrem heimischen Bundesland an

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben die Einigkeit der christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU beschworen. "Das ist ein lebendiges Buch geworden über die vielen Jahre mit verschiedenen Kapiteln", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin bei der jährlichen Klausur der CSU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag.

Beide Parteien hätten auch aus den vergangenen Ereignissen gelernt, sagte Merkel mit Blick auf das phasenweise gespannte Verhältnis zwischen CDU und CSU. Für sie sei die Zusammenarbeit im Augenblick "eine sehr erfolgbringende oder resultatbringende Zusammenarbeit".

Die CSU ist die bayerische Schwester von Merkels CDU und tritt nur in ihrem heimischen Bundesland an. Im Deutschen Bundestag bilden beide Parteien eine gemeinsame Fraktion. Merkel war von 2000 bis 2018 CDU-Chefin. Bei der Bundestagswahl im September will sie nicht mehr antreten. Über den gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU soll erst im Frühjahr entschieden werden.

Dobrindt begrüßte es, dass sich die Kanzlerin online den in Berlin tagenden CSU-Abgeordneten für eine Diskussion zuschalten ließ. "Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, das wir hiermit abgeben", sagte er.