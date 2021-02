Deutsche Dezember-Coronahilfen für Unternehmen werden ausgezahlt

Seit Beginn der Coronakrise hat der deutsche Bund laut Wirtschaftsministerium rund 80 Mrd. Euro an Hilfen für die Wirtschaft bewilligt

Nach wochenlanger Verzögerung kann die Auszahlung der regulären deutschen Dezemberhilfen für Firmen in der Coronakrise nun starten. Die technischen Voraussetzungen dafür stehen, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Damit könnten die Auszahlungen durch die Länder ab sofort beginnen. Seit Anfang Jänner waren bereits Abschlagszahlungen geflossen, Unternehmen konnten also einen Vorschuss auf die spätere Zahlung bekommen.

Außerdem wurden die sogenannten Novemberhilfen zuletzt an die Firmen ausgezahlt. Die Abschlagszahlungen für den Dezember, die aus der Bundeskasse fließen, seien stark in Anspruch genommen worden, erklärte das Ministerium. So seien bereits mehr als 1,56 Mrd. Euro überwiesen worden. Im Zuge der November- und Dezemberhilfe zusammen wurden demnach bisher mehr als 4,35 Mrd. Euro gezahlt.

Die Dezemberhilfe richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und auch Vereine, die von den Schließungen im Dezember besonders stark betroffen waren. Sie können Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus Dezember 2019 erhalten. Bei den Hilfen stellt der Bund die Mittel zur Verfügung. Die Bundesländer sind für Antragsbearbeitung, Prüfung und Auszahlung zuständig. Seit Beginn der Coronakrise hat der Bund laut Wirtschaftsministerium rund 80 Milliarden Euro an Hilfen für die Wirtschaft bewilligt.