Deutsche Dienstleister beschleunigten Talfahrt im Februar

Industrie und Dienstleister in Eurozone verlieren weiter Tempo Trotz der Stabilisierung in Deutschland verliert die Privatwirtschaft in der Eurozone weiter an Fahrt. Eine Umfrage unter 5.000 Industriebetrieben und Dienstleistern signalisierte am Mittwoch, dass die Unternehmen unter sinkenden Aufträgen leiden und ihr Personal kappten.