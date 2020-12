Deutsche Diplomatin Helga Schmid Favoritin für Top-Job bei OSZE

Entscheidung wird beim OSZE-Jahrestreffen am Donnerstag oder Freitag fallen

Unmittelbar vor der Besetzung von Top-Posten bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zeichnen sich klare Favoriten ab. Die deutsche EU-Diplomatin Helga Schmid (59) gehöre zu den aussichtsreichsten Anwärtern auf den Job als OSZE-Generalsekretärin, sagte der US-Botschafter bei der OSZE, James Gilmore, am Dienstag. "Sie ist gut bekannt in der Welt und sehr gut bekannt in Washington."

Schmid war als Top-Diplomatin der EU eine wichtige Unterhändlerin beim Atomabkommen mit dem Iran. Die Entscheidung wird beim OSZE-Jahrestreffen an diesem Donnerstag oder Freitag fallen. Die 57 Mitgliedsstaaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien konnten sich seit Juli noch nicht auf die Nachfolge für verschiedene Leitungsposten einigen. Als weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation setzt sich die OSZE für Stabilität, Frieden und Demokratie ein. Sitz und Sekretariat sind in Wien.

Der Italiener Matteo Mecacci gelte als Favorit für den Posten des Direktors bei ODHIR, dem auf Menschenrechte spezialisierten Arm der OSZE, so Gilmore weiter. Als Hochkommissar für nationale Minderheiten werde Kasachstans früherer Außenminister Kairat Abdrakhmanov gehandelt. Maria Teresa Ribeiro aus Portugal ist Anwärterin für die Aufgabe als OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien.