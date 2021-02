Deutsche Exporte 2020 mit stärkstem Einbruch seit Finanzkrise

Deutsche Exporte im Oktober mit 10,6 Prozent Plus Die deutschen Exporte sind im Oktober so stark gestiegen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Sie legten um 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 98,5 Mrd. Euro zu, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. "Das war der stärkste Anstieg seit August 2011", hieß es.