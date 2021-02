Deutsche Fernsehsender lassen Hörfilme für Blinde per Alexa steuern

"Der Bergdoktor" bleibt Corona-freie Zone - Neue Staffel ab Jänner Winterspecial am 7. Jänner - ORF-Start der 14. Staffel am 13. Jänner - Pandemie wurde nicht in neue Drehbücher eingearbeitet - Sigl: Zuschauer können Corona "für 90 Minuten ausblenden"