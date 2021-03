Deutsche Finanzaufsicht schließt Greensill Bank für Kundenverkehr

Deutsche Bank verkauft Zentrale für 600 Mio. Euro an DWS-Fonds Die Deutsche Bank verkauft ihre frisch sanierten Doppeltürme in Frankfurt für 600 Mio. Euro an die konzerneigene Fondsgesellschaft DWS. Diese werde damit einen geschlossenen Fonds für Privatanleger auflegen, teilte der Branchenprimus mit. Die Deutsche Bank will die Konzernzentrale langfristig als Mieter weiternutzen.