Deutsche Grüne sehen sich nun mit Laschet-CDU im Kampf ums Kanzleramt

Hofreiter: "Wir kämpfen um die Führung in diesem Land"

Die deutschen Grünen wollen nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef bei der Bundestagswahl im Herbst mit der Union (CDU/CSU) um das Kanzleramt kämpfen. "Wir fordern die Union heraus, sie ist in diesem Jahr unser Hauptwettbewerber", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Wir kämpfen um die Führung in diesem Land." Die Partei wolle die Klimakrise bekämpfen, die soziale Ungleichheit verringern für ein starkes Europa eintreten.

"Es geht also um Grün gegen Schwarz und nicht um Schwarz-Grün oder irgendeine Koalition, sagte Hofreiter weiter. Der Grünen-Fraktionschef wies zugleich Spekulationen zurück, seiner Partei wäre ein Wahlsieg von Friedrich Merz auf den CDU-Parteitag aus taktischen Gründen lieber gewesen. "Eine tiefere Polarisierung würde unserem Land nicht gut tun", sagte er.

Ein Bündnis aus Union und Grünen gilt mit dem am Samstag zum CDU-Chef gewählten nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet als leichter machbar als mit dem bei der Wahl unterlegenen Merz. Allerdings gibt es auch zwischen Laschet und den Grünen deutliche Differenzen in der Klima- und Energiepolitik. Die Union kommt derzeit in Umfragen auf bis zu 37 Prozent, gefolgt von den Grünen an zweiter Stelle mit bis zu 20 Prozent.