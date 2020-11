Deutsche Handelskammer in Wien besorgt über Nachbarschaftsstreit

Vorschlag zur Einrichtung einer gemischten Kommission, um den Austausch und die Kooperation zu verbessern

Der Konflikt mit Deutschland über die heurige Wintersaison ruft nun auch die Deutsche Handelskammer in Österreich auf den Plan. Sie zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Nachbarländern, deren bilaterales Handelsvolumen jährlich mehr als 100 Mrd. Euro betrage.

"Nationale Interessen standen auf beiden Seiten im Vordergrund. Eine von einem kooperativen Gedanken und Interessenausgleich bestimmte Kommunikation und Austausch blieben indessen auf der Strecke. Das wäre aber für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen wichtig gewesen, um den Schaden zu begrenzen", schreiben die Deutschen in einer Aussendung von heute. Deutschland sei der größte Handelspartner Österreichs und Österreich liege für Deutschland an achter Stelle.

Hauptgeschäftsführer Thomas Gindele verweist in dem Schreiben darauf, dass nicht nur der österreichische Tourismus hart von deutschen Reisewarnungen getroffen werde, obwohl die Betriebe umfassende Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen hätten. Auch deutsche Zulieferbetriebe seien betroffen, für die Österreichs Gastronomie einen wichtigen Absatzmarkt biete.

Gleichzeitig seien in Österreich Maßnahmen gesetzt worden, "die in Deutschland für Verstimmung sorgten". Konkret spricht er dabei die Erhöhung der NoVA (Normverbrauchsabgabe) für Autos mit höheren Schadstoffausstoß an.

Die Deutsche Handelskammer in Österreich hätte nun einen Vorschlag zur Güte: Sie schlägt die Einrichtung einer gemischten Kommission vor, um den Austausch und die Kooperation zwischen den Ländern zu verbessern.