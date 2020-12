Eine Onlineführung soll erste Einblicke in die neue Hamburger Ausstellung über den verstorbenen deutschen Altbundeskanzler Helmut Schmidt geben. Die Eröffnung der Ausstellung "Schmidt! Demokratie leben" im Helmut-Schmidt-Forum war eigentlich zum fünften Todestag am 10. November geplant, musste aber aufgrund der Coronakrise verschoben werden. Der neue Termin für 2021 ist noch offen. Von Freitag an ist die Ausstellung deshalb im Internet zu besichtigen.

(S E R V I C E - www.helmut-schmidt.de/)