Deutsche Industrie mit unerwartet deutlichem Auftragsplus

Bestellungen wegen besserer Auslandsnachfrage um 1,4 Prozent zum Vormonat gewachsen - Vor allem Investitionsgüter wie Maschinen und Fahrzeuge gefragt

Die deutsche Industrie hat im Jänner wegen der steigenden Nachfrage aus dem Ausland überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen wuchsen trotz sinkender Inlandsnachfrage infolge der zweiten Coronawelle um 1,4 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. hatten nur mit einem halb so starken Anstieg gerechnet.

Im Dezember hatte es noch einen Rückgang von 2,2 Prozent gegeben - den ersten nach zuvor sieben Anstiegen in Folge. Gemessen am Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen im Zuge der Pandemie, liegen die Bestellungen nun um 3,7 Prozent höher.

"Anders als der Einzelhandel kann die Industrie erst einmal von der Sorgenliste gestrichen bleiben", sagte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger. Grund dafür ist das wieder brummende Auslandsgeschäft, das mit der Erholung der Weltwirtschaft in diesem Jahr noch stärker in Schwung kommen dürfte. So trauen Experten Deutschlands wichtigstem Handelspartner China heuer ein Wachstum von 8,5 Prozent zu. Den USA als wichtigstem Abnehmer von Waren "Made in Germany" wird ein Plus von etwa 6,5 Prozent vorausgesagt. Auch in Europa stehen die Weichen auf Aufschwung.

"Dagegen drohen in vielen Märkten Süd- und Mittelamerikas, Afrikas, im Nahen Osten sowie in Ländern Südost- und Osteuropas wie Russland und der Türkei Geschäftsausfälle", warnte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor bleibenden Risiken. Das gelte auch für Großbritannien: "Hier müssen die deutschen Unternehmen neben den pandemiebedingten Herausforderungen zusätzlich mit den Folgen des Brexits zurechtkommen."

Im Jänner legten die Exportaufträge um kräftige 4,2 Prozent zu, während die Bestellungen aus Deutschland um 2,6 Prozent sanken. "Ein Grund für die schwächere Inlandsnachfrage war ein Rückgang der Bestellungen im Bereich Kfz und Kfz-Teile, was wohl auch auf die Schließung der Autohäuser zurückzuführen ist", sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen mit Blick auf den Lockdown. Die Aufträge aus der Eurozone wuchsen um 3,9 Prozent, die aus dem restlichen Ausland stiegen sogar um 4,4 Prozent. "Die exportstarke deutsche Industrie ist derzeit ein Segen", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Gefragt waren zum Jahresauftakt vor allem Investitionsgüter wie Maschinen und Fahrzeuge. Hier zog die Nachfrage zu Jahresbeginn um insgesamt 3,3 Prozent an.

Sie gleicht einen guten Teil der coronabedingten Verluste in anderen Wirtschaftsbereichen aus. Der im November begonnene und später verschärfte Lockdown macht in erster Linie Gastronomen, Dienstleistern und Innenstadthändlern zu schaffen. Die gute Industriekonjunktur allein dürfte aber kaum ausreichen, um ein abermaliges Schrumpfen von Europas größter Volkswirtschaft im laufenden ersten Quartal zu verhindern. Ökonomen der Commerzbank rechnen für Jänner bis März mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 Prozent zum Vorquartal. Ende 2020 hatte es noch ein Wachstum von 0,3 Prozent gegeben.