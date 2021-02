Deutsche Industrie produzierte im Coronajahr 8,5 Prozent weniger

Lage erholte sich im Jahresverlauf aber kontinuierlich

Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 8,5 Prozent weniger produziert als 2019. Nach dem Tiefpunkt während des ersten Corona-Lockdowns im April hat sich die Lage im weiteren Jahresverlauf kontinuierlich erholt, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Im Dezember lag der preisbereinigte Wert der hergestellten Güter nur noch 1,0 Prozent unter dem Vorjahresmonat und stabil im Vergleich zum November.

Die Industrie im engeren Sinne, also ohne Bergbau und Baugewerbe, legte in dem Monat im Vergleich zum November um 0,9 Prozent zu. Vor allem Vorleistungsgüter (+2,0 Prozent) und Konsumgüter (+2,6 Prozent) zogen an. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 2,9 Prozent niedriger als im Vormonat und die Bauproduktion war um 3,2 Prozent gesunken. Das Baugewerbe ist allerdings deutlich besser durch die Coronakrise gekommen als das übrige Produzierende Gewerbe.

Im gesamten vierten Quartal fällt das Bild freundlicher aus. Von Anfang Oktober bis Ende Dezember stieg die Gesamtherstellung um 6,1 Prozent. Die Warenherstellung in der Industrie stieg ebenso an wie die Aktivität am Bau. Die Autoindustrie weitete ihre Herstellung kräftig um 14,4 Prozent aus.