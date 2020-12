Deutsche Inflation mit minus 0,3 Prozent auf tiefstem Stand seit 2015

Wegen gesenkter Mehrwertsteuer und fallender Energiekosten - DIW: Mit Anhebung der Mehrwertsteuer 2021 wieder positive Wert

Die gesenkte Mehrwertsteuer und fallende Energiekosten haben die Inflationsrate in Deutschland auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise sanken im November um 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag erklärte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. "Zuletzt wurde im Jänner 2015 eine so niedrige Inflationsrate beobachtet", hieß es dazu.

Der Preisrückgang hat sich damit leicht verstärkt: Im September lag die Jahresteuerung bei minus 0,2 Prozent.

"Ein Grund für die negative Inflationsrate war weiterhin die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze", erklärten die Statistiker. Die deutsche Regierung hatte die Mehrwertsteuer im Kampf gegen die Coronarezession gesenkt, um den Konsum und so die Erholung anzuschieben - mit der Maßgabe, die Senkung an die Verbraucher weiterzugeben, anders als in Österreich, wo sie bestimmten Branchen, etwa der Gastronomie, zugutekommen sollte. Der reguläre Steuersatz wurde per 1. Juli von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte von 7 auf 5 Prozent.

Zudem kostete im November in Deutschland Energie um 7,7 Prozent weniger als im November 2019. Heizöl verbilligte sich dabei um 35,1 Prozent, während für Kraftstoffe wie Benzin 13,1 Prozent weniger verlangt wurde. Die Preise für Nahrungsmittel kletterten hingegen um 1,4 Prozent, wobei vor allem Fleisch und Obst mehr kosteten.

Wenn die Senkung der Mehrwertsteuer ausläuft, erwarten Ökonomen wieder mehr Preisdruck. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für kommendes Jahr mit einer Teuerungsrate von 1,6 Prozent. "Bereits ab Jänner 2021, wenn die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird, ist die Teuerungsrate wieder klar positiv", prophezeien die Berliner Forscher. Dazu trage dann auch die CO2-Abgabe aus dem Klimapaket bei, wodurch Sprit und Heizöl teurer werden.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) sind sinkende Preise in der größten Volkswirtschaft der Währungsunion derzeit ein Problem, strebt sie doch eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent im Euroraum an. Sie wird dieses Ziel eigenen Prognosen zufolge noch jahrelang verfehlen. Aktuell drückt auch die Aufwertung des Euro die Preise, werden dadurch doch Importe aus anderen Währungsräumen billiger.