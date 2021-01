Deutsche Kulturminister bestätigen Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025

Entscheidung war zuvor umstritten

Die deutschen Kulturminister haben am Montag während einer Videoschaltung die Entscheidung für Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt einstimmig bestätigt. Das wurde anschließend in Berlin mitgeteilt. Die Runde hatte die Juryentscheidung im Dezember überraschend zunächst nicht wie geplant durchgewunken. Erste sollte noch ein Gespräch mit der Jury über das in die Kritik geratene Vergabeverfahren erfolgen.

Die sächsische Stadt hatte sich Ende Oktober gegen die auf der Shortlist noch vertretenen Städte Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchgesetzt. Die entsprechende Empfehlung für Chemnitz verkündete die europäische Auswahljury. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien.