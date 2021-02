Deutsche Länder fordern Rückkehr zu Präsenzunterricht

Nach Abschlussklassen sollen auch untere Jahrgänge wieder in die Schule - Planungssicherheit bis Ostern gefordert

In Deutschland haben sich die Bildungsminister der Bundesländer einstimmig für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab Montag ausgesprochen. Nach den Abschlussklassen sollten auch die unteren Jahrgänge wieder in die Schule gehen, erklärte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), am Dienstag in Berlin. Voraussetzung sei eine anhaltend gute Entwicklung der Pandemielage.

Der Schulbetrieb wird in Deutschland von den 16 Bundesländern geregelt. Im Kampf gegen das Coronavirus bemühen sich Bund und Länder um ein akkordiertes Vorgehen. Die Konferenz der 16 Kultusminister traf ihren Beschluss mit Blick auf den Corona-Gipfel am Mittwoch. Bei diesem sollen die Spitzen von Bund und Ländern darüber entscheiden, ob der diese Woche auslaufende Lockdown verlängert wird.

Nach dem gemeinsamen Vorschlag der deutschen Bildungsminister sollen die unteren Jahrgänge nach den Vorschriften der jeweiligen Bundesländer in den Wechsel- oder Präsenzunterricht gehen. Die Kultusminister fordern im Sinn der Planungssicherheit für die Schulen Modelle, die bis Ostern gültig bleiben.

Außerdem kündigten die Länder für dieses und das kommende Jahr verstärkte Anstrengungen an, um die Lernrückstände insbesondere von benachteiligten Schülern auszugleichen. Dazu zählten etwa zusätzliche Nachhilfe- und Förderangebote in den Ferien und am Nachmittag sowie ein Ausbau der Schulsozialarbeit.

Mit Schnelltestungen und einer verbindlichen Teststrategie solle künftig sichergestellt werden, dass in regelmäßigen Abständen an allen Schulen Beschäftigte getestet werden können. Außerdem solle mehr in den Infektions- und Gesundheitsschutz in den Unterrichtsräumen investiert werden.