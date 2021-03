Deutsche Maschinenbauer zu Jahresbeginn mit weniger Aufträgen

Deutsche Maschinenbauer beklagen Auftrags-Minus Die deutschen Maschinenbauer sehen in der zögerlichen Kreditvergabe durch die Banken eines der Haupthindernisse auf dem Weg aus der Krise. "Der Maschinenbau hängt am Boden wie ein Flugzeug ohne Sprit", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Hannes Hesse, am 1. Juli im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.