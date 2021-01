2019 mit 111,6 Millionen Gäste in 4.500 Museen nur leichter Rückgang von 0,03 Prozent

Im Vor-Corona-Jahr 2019 konnten sich die Museen in Deutschland über 111,6 Millionen Besucher freuen, so das Institut für Museumsforschung der Berliner Staatlichen Museen am Montag. Von angeschriebenen fast 7.000 Museen meldeten gut 4.500 ihre Besuchszahlen, die laut Institut mit -0,03 Prozent annähernd so ausfielen wie im Jahr zuvor.