Leitfaden soll bis Sommer überarbeitet werden

Der Deutsche Museumsbund will seinen acht Jahre alten Leitfaden zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen überarbeiten. Dies soll gemeinsam mit Wissenschaftern aus den Herkunftsgesellschaften erfolgen, hieß es am Montag. "Menschliche Überreste in Museen gehören zum sensiblen Sammlungsgut", hieß es. Die Überarbeitung soll laut Museumsbund bis zum Sommer erscheinen.