Deutsche Pfandbriefbank verdiente 2020 vor Steuern mehr als erwartet

Deutsche Bank verdiente im zweiten Quartal weniger Die Deutsche Bank hat trotz der guten Stimmung an den Finanzmärkten im zweiten Quartal weniger verdient. Dabei belasteten vor allem neue Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, wie der Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das Vorsteuerergebnis sackte um 18 Prozent auf 792 Millionen Euro ab, der Überschuss halbierte sich sogar auf 335 Millionen Euro.