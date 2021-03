Deutsche Pharmafirma Cheplapharm erwägt Milliarden-Börsengang

Börsenkandidat Norma fließen beim Börsengang 147 Mio. Euro zu Dem hessischen Verbindungstechnik-Spezialisten Norma fließen bei seinem Börsengang brutto 147 Mio. Euro zu. Das Unternehmen legte den Ausgabepreis für seine neuen Aktien mit 21 Euro fest, wie es mitteilte. Die Preisspanne reichte von 19 bis 24 Euro. Am Freitag sollen die Aktien erstmals gehandelt werden. Mit den Einnahmen will Norma in erster Linie seinen Schuldenberg abtragen.