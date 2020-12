Deutsche Pkw-Nachfrage gab trotz Coronawelle nur leicht nach

Lediglich drei Prozent Rückgang im November - Autoabsatz hatte erstmals seit Krise im September ins Plus gedreht, auch durch staatliche E-Auto-Prämie

Der Automarkt in Deutschland hat sich trotz der erneuten Einschränkungen bei der Bekämpfung der Pandemie überraschend gut gehalten. Im November schrumpften die Pkw-Neuzulassungen lediglich um rund drei Prozent auf 290.000 Fahrzeuge, wie eine Person mit Kenntnis der Zahlen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag sagte. Wie schon im Oktober sei ein vergleichsweise starker Vorjahresmonat Grund für das Minus, sagte der Insider.

Am generellen Trend zur Erholung der Nachfrage ändere sich dadurch nichts. "Das ein ordentliches Niveau, auch wenn man die vergangenen Jahre zum Vergleich heranzieht."

Im September hatte der Autoabsatz erstmals seit der Coronakrise ins Plus gedreht, wofür auch der durch staatliche Kaufprämien angeheizte Boom bei E-Autos sorgte. Nach dem Zwischenhoch sanken die Neuzulassungen im Oktober um rund vier Prozent, die Nachfrage nach E-Autos blieb jedoch hoch. Seit Jahresbeginn kamen dem Insider zufolge in Deutschland rund 2,6 Millionen Neuwagen auf die Straße, minus 22 Prozent. Die offiziellen Zahlen will das Kraftfahrt-Bundesamt im Laufe des Tages publizieren.