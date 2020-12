Deutsche Polizei stellte mehrere Kilo Böller-Chemikalien sicher

Menge hätte gereicht, um Haus zu sprengen

In einem Dorf im Hunsrück in Deutschland sind knapp vier Kilogramm Chemikalien sichergestellt worden, aus denen sich explosives Material mischen lässt. Ein 17-Jähriger wollte daraus mit einem Freund und einer Anleitung aus dem Internet selbst Böller herstellen, wie die Polizei in Zell (Mosel) in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte. "Die aufgefundene Menge hätte nach Einschätzung der eingesetzten Beamten sicher ausgereicht, um das ganze Wohnhaus in die Luft zu sprengen."

Da die Chemikalien aber noch nicht vermischt wurden, sei kein Strafverfahren eingeleitet worden. "Trotzdem sind die Hobby-Chemiker eindringlich im Beisein der staunenden Eltern auf die erheblichen Gefahren im Umgang mit den im Schlafzimmer versteckten Laboraten hingewiesen worden", hieß es. Die über das Internet bestellten Stoffe würden nun als Gefahrgut vernichtet.

Werden bestimmte Chemikalien in einer gewissen Menge von Privatleuten bestellt, ist das meldepflichtig. Die Polizei bekommt dann einen Hinweis und überprüft gegebenenfalls, was mit den Chemikalien passiert. Das soll die illegale Herstellung von Sprengstoff oder auch Drogen verhindern.