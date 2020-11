Deutsche Regierung fixiert Zukunftsfonds für Start-up-Förderung

Förderung von Start-ups im Budget verankert - Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien soll aus zehn Modulen bestehen

Die deutsche Regierung verankert die Förderung von Start-ups im Budget. Der von der Branche seit Jahren geforderte Zukunftsfonds hat es in den am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf für das nächste Jahr geschafft. Der sogenannte Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien soll aus zehn Modulen bestehen, die zum Teil auf bereits bestehenden Programmen aufbauen und zum Teil neu konzipiert werden.

Eine erste Tranche kommt Start-ups als Soforthilfe in der Coronakise bereits jetzt zugute. Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) begrüßte den Schritt: "Dies ist ein Meilenstein zur Stärkung des deutschen Wagniskapitalmarkts. Durch den vereinbarten Gewährleistungsrahmen stehen bis zum Jahr 2030 bis zu zehn Milliarden Euro für den Wagniskapitalmarkt in Deutschland zur Verfügung." Das geschäftsführende BVK-Vorstandsmitglied Ulrike Hinrichs sagte weiter: "Der Zukunftsfonds ist ein lernendes System. Es liegt nun an uns, gemeinsam mit der Politik die Module so aufzusetzen, dass unsere Start-ups erfolgreich wachsen können." Wegen der Pandemie und dem damit verbundenen Wirtschaftseinbruch fürchten viele Jungfirmen um ihre Existenz.