Deutsche Regierung will neues Konzept für kriselnde Luftfahrt

Länder und Luftverkehrsverbände sollen mitarbeiten

Die deutsche Bundesregierung will ein neues Konzept für den in der Coronakrise schwer gebeutelten Luftverkehr entwickeln. Ziel sei es, dass die Branche mit dem Ostergeschäft 2021 wieder Geld verdiene, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag im Voraus unter Berufung auf Regierungskreise. Dazu wolle das Verkehrsministerium mit dem Innen- und das Wirtschaftsressort sowie dem Auswärtigen Amt Anfang Dezember erstmals beraten.

Gemeinsam mit Bundesländern und Luftverkehrsverbänden soll eine Strategie entwickelt werden, mit der sich der Luftverkehr zügig wieder erholen könne. Ziel sei es, mit anderen Staaten sogenannte "sichere Korridore" zu definieren, um Langstreckenflüge wieder zu ermöglichen und die Einreisebeschränkungen aufzuheben. Auch könnten Quarantäneregeln zugunsten von Testkonzepten ersetzt werden. Zuletzt wurde ein Rettungspaket von rund einer Milliarde Euro vor allem für Flughäfen in Aussicht gestellt, für die es ums Überleben geht.