Deutsche Regierungsparteien vereinbarte Lobbyregister für Regierung

Deutsche Regierung hebt Prognose für 2014 etwas an Die Berliner Regierung wird ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr leicht anheben. Für heuer gehe sie unverändert von einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,5 Prozent aus, sagte eine mit den Daten vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Die BIP-Rate für das kommende Jahr werde die Regierung auf 1,7 von bisher 1,6 Prozent erhöhen.