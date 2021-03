Deutsche Spezialchemiekonzern Evonik setzt 2021 auf Erholung

Evonik will Ende April an die Börse Der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik könnte in gut sechs Wochen auf dem Kurszettel der Frankfurter Börse stehen. Evonik könne sich bis Ende April eine Erstnotiz vorstellen, sagte Konzernchef Klaus Engel am Dienstag in Essen. Er erwarte, dass insgesamt zwischen 12 und 14 Prozent der Anteile im "free float" sein sollen, also gehandelt werden können.