Deutsche Stiftungen wehren sich gegen Vorwürfe in Kavala-Anklage

Anklage sieht geheimdienstliche Tätigkeiten

Die Anklageschrift gegen den inhaftierten Intellektuellen und Kulturförderer Osman Kavala in der Türkei unterstellt deutschen Stiftungen nach deren Einschätzung geheimdienstliche Tätigkeiten. "Als Organisationen, die sich für den Ausbau der Beziehungen zur Türkei und ihren Menschen gleich welcher Religion, Herkunft oder politischer Meinung einsetzen, weisen wir diesen Vorwurf in aller Deutlichkeit zurück!", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Unterzeichnet ist sie von Verantwortlichen der Heinrich Böll Stiftung, des Goethe-Instituts, der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Mercator und der Europäischen Kulturstiftung.

Kavala sei ein Partner, der sich unter anderem mit seiner Organisation Anadolu Kültür seit Jahren für ein besseres Verständnis zwischen der Türkei und Europa einsetze. "Die anhaltende Inhaftierung Kavalas und die jetzt erhobenen Vorwürfe versuchen, diesen Dialog zu kriminalisieren", hieß es.

Kavala (63), der seit mehr als drei Jahren inhaftiert ist, war im Februar zunächst von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden. Er blieb aber wegen eines neuen Haftbefehls inhaftiert. Am 18. Dezember muss sich Kavala erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in der zweiten Anklageschrift erneut einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor.

In der Anklageschrift gegen Kavala wird unter anderem behauptet, dass Geheimdienste vieler Länder Nichtregierungsorganisationen für ihre Zwecke nutzten. Geheimdienste und Spionage seien nicht voneinander zu trennen. In diesem Rahmen wird Kavala vorgeworfen, mit seiner Stiftung Anadolu Kültür eine Vertretung der Open-Society-Foundation des US-Investors und Philantropen George Soros in der Türkei gegründet zu haben. Anadolu Kültür wiederum habe mit zahlreichen deutschen Organisationen, unter anderem dem Goethe-Institut und der Heinrich Böll Stiftung zusammengearbeitet. Kavalas Anwälte und Menschenrechtler bezeichnen die Anklageschrift als absurd.