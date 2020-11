Deutsche Supermärkte geben Mehrwertsteuersenkung fast gänzlich weiter

Deutsche Supermärkte haben die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli fast vollständig an ihre Kunden weitergegeben. Die Preise seien um durchschnittlich 2 Prozent gesunken, geht aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des Ifo-Instituts hervor.

Dabei wurden 60.000 Produkte im Online-Shop der Einzelhandelskette Rewe unter die Lupe genommen. Bei Produktgruppen mit stärkerem Wettbewerb habe die Mehrwertsteuer-Senkung größere Preisreduzierungen verursacht als bei solchen mit einer weniger intensiven Konkurrenz.

"Das ist überraschend, denn Studien zu anderen zeitweisen Umsatzsteuersenkungen zeigen, dass diese nur teilweise und im Zeitablauf zunehmend weniger weitergegeben wurden", schreiben die Autoren Clemens Fuest, Florian Neumeier und Daniel Stöhlker.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zeiget sich erfreut. "Die Senkung der Mehrwertsteuer kommt an bei den Bürgerinnen und Bürgern", erklärte der Politiker. "Die Preise sind spürbar gesunken. Vor allem im Supermarkt, wo wir uns alle mit dem eindecken, was wir täglich zum Leben brauchen." Das helfe nicht nur der Konjunktur, sondern vor allem denen, die nicht so viel Geld auf dem Konto hätten.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Preise entwickeln, wenn die Mehrwertsteuer am 1. Jänner 2021 wieder mit dem regulären Satz erhoben würde. Es bestehe die Möglichkeit, dass sie dann stärker steigen, als sie vorher gesenkt wurden, so das Ifo-Institut. Dieser Effekt habe sich bei einigen vorübergehenden Senkungen in anderen Ländern eingestellt.

Die Preisdaten wurden dem Ifo-Institut zufolge automatisch aus dem Rewe-Online-Shop ausgelesen. Der Datensatz enthielt neben dem Preis den Namen der Waren und der Produktgruppe. Die Preise im Online-Shop entsprachen dabei denen im Supermarkt. Wo die Supermarktpreise über verschiedene Märkte variierten, verwendete das Ifo-Institut den niedrigsten Preis.

Die deutsche Bundesregierung hat den regulären Mehrwertsteuersatz für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt, den reduzierten von 7 auf 5. Sie will damit den privaten Konsum ankurbeln, um der Wirtschaft nach der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu helfen.