Deutsche Telekom knackte erstmals Umsatzmarke von 100 Mrd. Euro

Deutsche Telekom verkauft T-Mobile USA an AT&T für 39 Mrd. Dollar Die Deutsche Telekom verkauft T-Mobile USA für 39 Milliarden Dollar (27,6 Mrd. Euro) an den größten US-Telekomkonzern AT&T. Davon wolle A&T 25 Milliarden Dollar in bar zahlen, teilte die Telekom mit. Der Rest werde in A&T-Aktien entrichtet.