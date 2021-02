Deutsche traf auf halbnackten Fremden im Bad: "Wollte nur duschen"

Die Fremde Immer wieder wird in den Medien von sogenannten Ehrenmorden berichtet. Von Verbrechen an meist jungen muslimischen Frauen, die im Namen der Ehre begangen werden. Was in einer Familie geschehen kann, bis sie sich zu diesem Schritt entschließt, zeigt nun die Regisseurin Feo Aladag in ihrem Kinodebüt "Die Fremde".