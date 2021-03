Deutsche überholt: Franzosen auf Platz eins unter Spanien-Touristen

Dunkle Wolken über Spaniens Tourismusbranche In den spanischen Ferienorten hat die Hochsaison begonnen. An den Badestränden der Costa Brava, auf Mallorca und an der Costa del Sol tummeln sich Tausende von Urlaubern und genießen das sonnige Wetter. Zugleich brauen sich jedoch über der spanischen Tourismusbranche dunkle Wolken zusammen. Hoteliers und Reiseveranstalter erwarten ein schwarzes Jahr und einen dramatischen Rückgang der Urlauberzahlen. In den ersten fünf Monaten kamen heuer 11,8 Prozent weniger ausländische Touristen nach Spanien als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.