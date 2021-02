Deutsche Verbraucherpreise zogen zu Jahresbeginn an

Deutsche Verbraucherpreise mit stärkstem Anstieg seit zwei Jahren Teurere Energie und Lebensmittel haben die Lebenshaltungskosten in Deutschland so stark in die Höhe getrieben wie seit Oktober 2008 nicht mehr. Die Verbraucherpreise stiegen im November um 1,5 Prozent verglichen zum Vorjahr, bestätigte das Statistische Bundesamt am Donnerstag vorläufige Angaben aus den Bundesländern. Zuletzt war die Inflation vor zwei Jahren höher: Damals lag sie bei 2,4 Prozent.