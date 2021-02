Deutsche Wirtschaft warnt vor zu späten Coronalockerungen

Es geht um die Existenz vieler Firmen - Unternehmen brauchen Planbarkeit - Handwerkspräsident: Müssen eine Pleitewelle verhindern - Ifo-Chef: Lockdown bis Mitte März wäre aber verkraftbar

Die deutsche Wirtschaft warnt vor Verwerfungen bei einer zu späten Lockerung der Corona-Einschränkungen. Viele Firmen seien nach Monaten im Lockdown in einer existenziellen Notlage, hieß es in einem Appell von Industrie- und Arbeitgeberverband, der am Mittwoch im Vorfeld der Beratungen von Bund und Ländern zum Kurs in der Coronakrise veröffentlicht wurde.

"Ihnen fehlt auch der Planungshorizont. Ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht zu erkennen", kritisieren die beiden Verbände BDI und BDA. "Wir plädieren deshalb eindringlich für ein Öffnungskonzept." Dieses müsse aufzeigen, wie schrittweise und regional differenziert Einschränkungen zurückgenommen werden könnten. "Dazu gehört ein systematisches, wissenschaftliches Monitoring zur Wirksamkeit einzelner Eindämmungsmaßnahmen."

Der Lockdown wird möglicherweise bis 14. März verlängert. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für das Spitzengespräch am Nachmittag hervor. Ausnahmen könnte es aber zumindest im Bildungsbereich und etwa für Friseure geben.

Scharfe Kritik kam vom Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther: Die Politik rechtfertige die Maßnahmen nur mit einer allgemeinen Gefahrenabwehr, Referenzwerte seien beliebig geworden. "Sie greift elementar in die Freiheitsrechte der Verfassung ein." Besser wäre es, sich an Vorbildern zu orientieren, etwa Rostock mit der deutschlandweit monatelang niedrigsten Inzidenzzahl. Erfolgsfaktoren seien vor allem viele Tests in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und bei Rettungsdiensten sowie mehr Personal im Gesundheitsamt.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer warnte vor deutlich steigenden Insolvenzen. Coronalockerungen müssten so schnell wie möglich umgesetzt werden, sagte er der "Rheinischen Post". "Ein tausendfaches Betriebesterben muss unbedingt verhindert werden, nicht zuletzt weil es unsere Betriebe und ihre Beschäftigten sind, die Steuern und Abgaben erwirtschaften, die der Staat brauchen wird, um den Weg aus der Coronapandemie zu finanzieren."

Auch Daten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) aus einer Umfrage unter mehr als 30.000 Firmen, die Reuters vorliegen und über die das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte, zeugen von einer angespannten Lage. 33 Prozent der Reisevermittler rechnen demnach 2021 mit weiteren Umsatzverlusten im Vergleich zum Vorjahr. In der Gastronomie sind es 39 Prozent und im Einzelhandel 40 Prozent. 31 Prozent der Reisevermittler stehen nach eigener Einschätzung vor einer drohenden Pleite. In der Gastronomie sind es 19 Prozent, im Einzelhandel sieben Prozent. Insgesamt beurteilen 94 Prozent der Reisevermittler, 87 Prozent der Gastronomiebetriebe und 41 Prozent der Einzelhändler ihre aktuelle Situation als schlecht.

Diese Branchen sind stark auf die sogenannte Überbrückungshilfe III angewiesen, also Zuschüsse zu den Fixkosten im ersten Halbjahr 2021. Anträge sind aber noch nicht möglich, was zuletzt lautstarke Kritik hervorgerufen hat. Das solle sich "in kürzester Kürze" ändern, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin, ohne sich auf einen Tag festzulegen.

Nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts entgeht Deutschland pro Woche Lockdown eine Wertschöpfung von 1,5 Milliarden Euro. "Damit sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen deutlich geringer als während der ersten Welle im Frühjahr 2020", sagte Ifo-Experte Timo Wollmershäuser. "Die Wirtschaftsleistung dürfte nur in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen ins Minus rutschen, in denen soziale Kontakte ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells sind." Zu diesen Branchen gehören das Gastgewerbe, die Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Friseur- und Kosmetiksalons. "Da die Industrie- und Baukonjunktur jedoch weiterhin gut laufen, dürfte das Bruttoinlandsprodukt zu Jahresbeginn nicht zurückgehen, sondern stagnieren", so Wollmershäuser.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält einen bis Mitte März verlängerten Lockdown für verkraftbar. "Wir haben derzeit ja einen Lockdown, in dem ein großer Teil der Wirtschaft geöffnet ist und aktiv ist - insbesondere der Sektor des Verarbeitenden Gewerbes. Und solange das so ist, ist das Ganze auch verkraftbar." Eine raschere Öffnung mit einem Anstieg der Infektionen "verursacht eben auch große wirtschaftliche Schäden - vielleicht noch größere".