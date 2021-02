Deutsche Wirtschaft wuchs Ende 2020 trotz zweiten Lockdowns

Deutsche Wirtschaft wuchs 2011 um 3,0 Prozent Steigende Konsumausgaben, höhere Investitionen und brummende Exporte haben der deutschen Wirtschaft 2011 das zweite Boomjahr in Folge beschert. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 3,0 Prozent, teilte das deutsche Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. 2010 hatte es ein Plus von 3,7 Prozent gegeben.