Deutscher Agrarkonzern BayWa hebt Jahresprognose an

Gute Ernten und gute Windparkgeschäfte in den ersten neun Monaten

Der Münchner Agrar- und Baustoffhandelskonzern BayWa ist dank guter Ernten und Windparkgeschäfte zuversichtlicher. Das operative Jahresergebnis werde über dem Vorjahr liegen, kündigte BayWa an. Dazu trage auch der Verkauf eines großen Windparks in Kalifornien bei. Zudem könne die Nachfrage nach Heizöl durch die CO2-Steuer, die ab 2021 fällig werde, in den Schlussmonaten noch einmal Auftrieb erhalten.

Bisher hatte BayWa für 2020 zumindest ein stabiles Ergebnis in Aussicht gestellt. Von Jänner bis September legte das Betriebsergebnis (Ebit) um rund ein Drittel auf knapp 103 Mio. Euro zu. Der Umsatz hingegen fiel preisbedingt um gut zwei Prozent auf 12,2 Mrd. Euro.