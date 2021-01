Deutscher Außenhandelspräsident für neue TTIP-Gespräche mit den USA

"Verhandlungen wieder aufnehmen" - BGA-Präsident: Auch mit neuer US-Regierung keine leichte Aufgabe - Aber schon einiges an Vorarbeiten geleistet - TTIP-Verhandlungen seit 2017 auf Eis

Eine Woche vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden regt Außenhandelspräsident Anton Börner neue Gespräche über ein transatlantisches Handelsabkommen an. "Der US-Markt ist immerhin der wichtigste Exportmarkt für deutsche Unternehmen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstagsausgaben).

Die EU und die USA hatten im Jahr 2013 Verhandlungen über das sogenannte TTIP-Abkommen aufgenommen, das den transatlantischen Handel erleichtern sollte. Seit 2017, nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, sind die Gespräche ausgesetzt.

Es sei aber schon einiges an Vorarbeiten geleistet worden, sagte Börner. Deshalb sei eine Unterzeichnung in der Amtszeit des künftigen Präsidenten Biden realistisch. "Aber machen wir uns nichts vor, die Verhandlungen würden auch mit der neuen US-Administration nicht leicht werden", fügte der Verbandschef hinzu. Konflikte etwa um den Zugang europäischer Firmen zu öffentlichen Ausschreibungen in den USA und um den Marktzugang für US-Agrarprodukte bestünden weiter. Biden soll am 20. Jänner als neuer Präsident vereidigt werden.