Deutscher Außenminister: "Von Politik Trumps wird nicht viel bleiben"

Maas erwartet schnelle Gespräche über Iran-Atomabkommen - Späteren US-Abzug aus Afghanistan angeregt - Für engen Schulterschluss USA-EU gegenüber China (Von Andreas Rinke/Reuters)

Eine Woche nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden sieht der deutsche Außenminister Heiko Maas die transatlantischen Beziehungen vor einer echten Wende: "Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich mit dem amerikanischen Kollegen telefoniere und in nahezu allen Punkten einer Meinung bin", sagte Maas in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters TV. Von der Politik des Ex-Präsidenten Donald Trump "wird nicht viel übrig bleiben", so Maas.

Sicherlich werde es auch weiter Konfliktpunkte zwischen Washington und Berlin geben, sagte er etwa mit Blick auf die Gaspipeline Nord Stream 2. Entscheidend sei aber, dass Washington nun signalisiere, über alle Punkte reden zu wollen, sagte Maas direkt nach dem ersten Telefonat mit seinem neuen US-Kollegen Antony Blinken.

"Wir waren in den vergangenen Jahren unglücklich, dass die USA in der Außenpolitik sehr schwer berechenbar waren", sagte der SPD-Politiker. "Das wird sich nun ändern – und darauf haben wir gewartet." Es sei sehr wichtig, dass diese neue US-Administration eine deutlich aktivere Außen- und Sicherheitspolitik betreibe. Das erwarte er etwa für die Ukraine, aber auch diverse Krisenherde in Afrika. Das sei wichtig, weil die Supermacht als Garant für Sicherheit und Stabilität gebraucht werde.

Auch bei Afghanistan erwartet Maas einen Kurswechsel nach den Alleingängen von US-Präsident Donald Trump. Er gehe davon aus, dass die NATO-Verteidigungsminister im Februar diskutierten, wie es weitergehen solle, sagte Maas. Die Friedensverhandlungen würden kaum Ende April beendet sein - dem Zeitpunkt, zu dem Trump einen vollständigen Abzug der US-Truppen wollte.

"Es ist wichtig, den politischen Prozess und den Truppenabzug miteinander zu verbinden. Denn sollten die US- und NATO-Truppen abgezogen werden, bevor die Friedensverhandlungen entscheidende Fortschritte machen, droht, dass die Taliban keine Lösung mehr am Verhandlungstisch suchen", warnte Maas. Insgesamt seien sich die USA und die Europäer einig, den Einsatz in Afghanistan zu beenden. Aber man müsse koordiniert vorgehen.

Auch im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran setzt Maas auf eine Wende, nachdem sich Biden offen für eine Rückkehr der USA in die Vereinbarung gezeigt habe. "Ich gehe davon aus, dass die E3 und die USA sehr schnell in Gespräche eintreten werden", sagte er. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben trotz des US-Austritts unter Trump an dem Abkommen festgehalten. Aber auch der Iran müsse seine Verpflichtungen einhalten. "Wenn es tatsächlich gelingt, dass die USA in das Abkommen zurückkehren, ist damit verbunden, dass Sanktionen aufgehoben und keine neuen erlassen werden", sagte Maas.

Der Außenminister machte aber deutlich, dass Deutschland bei etlichen Punkten nicht die Position ändern werde, nur weil es eine neue US-Regierung gebe. Dies gelte etwa für Nord Stream 2. Die USA sollten generell prüfen, ob Sanktionen und Strafzölle im Umgang mit Verbündeten die richtigen Instrumente seien. Differenzen deuten sich auch wieder in der NATO-Erweiterungsfrage an. Hier hatte Blinken von einer Beitrittsperspektive Georgiens gesprochen. "Nach unserer Auffassung hat sich wenig an den Rahmenbedingungen etwa für Georgien geändert. Die Instabilität in der Region ist nicht kleiner geworden. Aber darüber wird zu sprechen sein", sagte Maas dagegen. "Das gilt auch für die Ukraine." Auch frühere US-Regierungen hatten sich für einen NATO-Beitritt beider Länder stark gemacht, was Berlin aber ablehnte.

Auch im Umgang mit Russland und China zeigte sich Maas optimistisch. "Die Trumpsche Russlandpolitik war nicht nur ambivalent, sondern auch völlig ergebnislos", kritisierte er. "Jetzt hat US-Präsident Biden innerhalb weniger Stunden das New-Start-Abkommen um fünf Jahre verlängert", fügte er mit Blick auf das Abrüstungsabkommen hinzu. Die neue US-Regierung habe zudem sehr klar auf den Fall des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny reagiert und gezeigt, bei wichtigen Themen trotzdem auch im Dialog mit Russland zu guten Lösungen kommen zu können.

Zugleich hofft Maas auf einen engen Schulterschluss im Umgang mit China. Wenn die EU und die USA gemeinsam agierten, könnten sie viel mehr erreichen bei Themen wie Wettbewerbsbedingungen, Klimawandel, Abrüstungsfragen und Menschenrechten. Der Außenminister verteidigte, dass die EU mit China kurz vor der Amtseinführung Bidens ein Investitionsabkommen unterzeichnete. "Das ist überhaupt kein unfreundlicher Akt gewesen." Es sei darum gegangen, Wettbewerbsnachteile der EU in einem Abkommen zu beseitigen. "Das ist jetzt gelungen. Und das ist auch gut und richtig so."

Zusammenfassend sagte Maas nach den ersten Kontakten mit der neuen US-Regierung: "Ich habe ... den Eindruck, dass von der Politik Donald Trumps in den letzten vier Jahren nicht viel übrig bleiben wird bei einem Präsidenten Joe Biden."