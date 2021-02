Deutscher Baukonzern Hochtief spürt Coronapandemie deutlich

Hochtief will nach Ergebniseinbruch die Dividende streichen Nach einem drastischen Ergebniseinbruch will der Essener Baukonzern Hochtief im laufenden Jahr in die Gewinnzone zurückkehren. Im zurückliegenden Jahr schrieb das mehrheitlich zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Unternehmen tiefrote Zahlen. Der Gewinn von 288 Mio. Euro im Jahr 2010 sank um 448,3 Mio. Euro. Am Jahresende stand ein Verlust von 160,3 Mio. Euro in den Büchern.