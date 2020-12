Deutscher Bundespräsident bezeichnet Beethoven als Mutmacher

Steinmeier: Seine Musik wird überall verstanden - Festkonzert zum 250. Tauftag des Komponisten in Bonn

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Komponisten Ludwig van Beethoven als Mutmacher und als meistgespielten Komponisten der Welt gewürdigt. Beethoven sei pure Emotion, sagte er in einer Videobotschaft beim Festkonzert zum 250. Tauftag des Komponisten am Donnerstagabend in Bonn. "Deshalb versteht man seine Musik auf der ganzen Welt, von Tokio bis Vancouver, von São Paolo bis Singapur", sagte Steinmeier laut eines vorab verbreiteten Manuskripts.

Beethoven mache Mut für das große Abenteuer, gemeinsam Mensch zu sein auf dieser Welt. "Dafür sind wir ihm bis heute dankbar", sagte Steinmeier. Der Komponist war am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft worden, er starb 1827 in Wien. Zum Beethoven-Jubiläum war am Abend ein Konzert mit dem Dirigenten Daniel Barenboim und seinem West-Eastern Divan Orchestra in der Oper in Bonn geplant. Da wegen der Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten zahlreiche Konzerte abgesagt werden mussten, wurde das Beethoven-Jahr bis weit in das Jahr 2021 hinein verlängert.

