Deutscher Bundestag beschloss Budget 2021 mit hohen Schulden

Zweithöchste Verschuldung in Geschichte der Bundesrepublik

Der deutsche Bundestag hat den Haushalt für 2021 gebilligt. Mit den Stimmen der Großen Koalition beschloss der Bundestag in Berlin am Freitag den Haushalt für das kommende Jahr. Das Budget ist stark von den Folgen der Corona-Krise geprägt, er umfasst Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung summiert sich auf knapp 180 Milliarden Euro, die zweithöchste in der Geschichte der Bundesrepublik.

Am Dienstag hatte der Bundestag bereits mit Kanzlermehrheit erneut die eigentlich im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt - mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die als Notsituation eingestuft wurde. Für das Budget stimmten 361 Abgeordnete, mit Nein 258 Abgeordnete. Enthaltungen gab es keine.

Insgesamt will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) etwas weniger ausgeben, als im laufenden Jahr, in dem kurzfristig Milliardenhilfen für die Wirtschaft gestemmt werden mussten. Mehr als ein Drittel der Bundesausgaben soll durch neue Kredite über fast 180 Milliarden finanziert werden.

Geplant sind wegen der anhaltenden Krise Zuschüsse für Unternehmen über rund 39,5 Milliarden Euro. Auch Krankenhäuser, Flughäfen und die Bahn werden besonders unterstützt. Für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen sind rund 2,7 Milliarden Euro vorgesehen.

Eingeplant sind auch höhere Ausgaben für mehr Kindergeld ab Jänner und eine Entlastung der Bürger durch den Abbau des Solidaritätszuschlags sowie einen höheren Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer.