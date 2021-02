Deutscher Chauffeurservice Blacklane setzt mit Havn auf E-Autos

Mit Übernahme auch elektrische Jaguar SUVs in Flotte

Der deutsche Limousinenservice hat für eine unbekannte Summe die Mehrheit des Premium-Taxidienstes Havn in London erworben. Die Investition ermögliche Blacklane, den Service von Havn auszubauen und mehr emissionsfreie Fahrten in London anzubieten, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Mit dieser Vereinbarung nimmt das in Berlin ansässige Unternehmen, das in mehr als 300 Städten in 50 Ländern tätig ist, die vollelektrischen Jaguar I-PACE SUVs von Havn in seine globale Flotte auf. Der App-basierte Londoner Fahrdienst wurde im September 2019 von Jaguar Land Rover gegründet. Der deutsche Chauffeurservice will laut einer früheren Aussage des Konzernchefs Jens Wohltorf in den kommenden zwei Jahren den Sprung an die Börse wagen.