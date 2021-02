Deutscher DIHK erwartet 2021 nur moderate Wirtschaftserholung

Deutsche Regierung senkt Wachstumsprognose 2012 auf rund 1% Die deutsche Regierung wird ihre Konjunkturprognose für 2012 nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" spürbar senken. Wie das Blatt in seiner Mittwochausgabe berichtet, rechnet sie statt mit 1,8 Prozent nun nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von etwa einem Prozent. Die exakte Zahl wird am Donnerstag veröffentlicht. In Regierungskreisen hieß es, die amtliche Schätzung werde wohl am Ende bei 1,0 oder 1,1 Prozent liegen.